Codice della strada: possibili sanzioni per i pedoni impegnati a scrollare il telefono

Al momento è solo una bozza all’interno del Codice della Strada, la sanzione amministrativa per i pedoni che usano lo smartphone.
La norma, in sostanza, prevede 75 euro di multa per i pedoni che usano smartphone, tablet, computer portatili nel momento in cui attraversano la strada o camminano sulla carreggiata.
La norma, inoltre vieta di attraversare distratti ovvero di cambiare direzione all’improvviso e di passare tra veicoli in sosta senza visuale.
E’ necessario, prima di scendere dalle strisce, fermarsi e accertarsi di essere stati visti.