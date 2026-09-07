SuperEnalotto da 215mila euro a Cesenatico: “Potrebbe essere un anziano di Ponente”

A Cesenatico è stato centrato un 5 al SuperEnalotto nell’estrazione di sabato 5 settembre, sfiorando così il colpo del “6”. La schedina vincente, dal valore di 214.992,87 euro, è stata giocata al punto vendita Mazzini Silvia, in corso Mazzini Moretti 2. Il “6” non è stato invece centrato e il jackpot è salito a 221,5 milioni di euro.

È caccia al vincitore

Al momento, nella ricevitoria non è ancora arrivata la conferma ufficiale sull’identità del fortunato vincitore. Da qui è partita la curiosità: sarà un residente di Cesenatico oppure un turista che ha giocato una schedina durante la sua permanenza in città?

La titolare Silvia Mazzini prova a fare qualche ipotesi, senza però sbilanciarsi: “Non può essere un sistema – spiega – ho pensato a chi possa essere, ma al momento non ho nessuna certezza. Ho pensato a un signore anziano che abita qua a Ponente, ogni settimana gioca una schedina da 5 euro”.

Una vincita da quasi 215mila euro

La vincita realizzata a Cesenatico ammonta precisamente a 214.992,87 euro: una cifra importante arrivata con una giocata del tutto ordinaria, almeno secondo l’ipotesi della titolare della ricevitoria.

Ora non resta che aspettare che il vincitore si faccia avanti per riscuotere il premio. Nel frattempo, a Cesenatico è già scattato il totonome per capire chi abbia centrato il fortunato 5.