Vongole raccolte illegalmente: multa da 200 euro e blitz contro i vongolari di frodo

Nel pomeriggio di sabato 5 settembre gli uomini della Guardia Costiera di Cesenatico sono intervenuti sulla spiaggia di Valverde in seguito alla segnalazione di un uomo di circa 60 anni intento a raccogliere vongole in mare.

Raccolta di vongole, scatta la multa

Raggiunto dagli uomini della Guardia Costiera, l’uomo è stato sanzionato con una multa di 200 euro. Le vongole raccolte (oltre 2 chili) sono state invece recuperate e rigettate in mare, come previsto dalle procedure per questo tipo di interventi.

Un episodio che si inserisce nell’attività di controllo e presidio della costa da parte della Guardia Costiera, impegnata anche nel contrasto alla pesca abusiva.

Nella notte il blitz contro i vongolari di frodo

Alcune ore più tardi, sempre nella zona di Valverde, è arrivata una nuova segnalazione, questa volta durante le ore notturne. Alcune persone sono state avvistate mentre erano impegnate nella raccolta abusiva di vongole.

La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente, ma al loro arrivo i pescatori di frodo sono riusciti ad allontanarsi via mare, facendo perdere le proprie tracce.

Continua il presidio della costa

I due interventi confermano l’attenzione della Guardia Costiera sul tratto di costa di Cesenatico, con controlli e interventi anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

Per segnalare situazioni sospette o emergenze in mare è possibile contattare la Guardia Costiera al numero 1530, attivo per le emergenze in mare.