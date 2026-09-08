Cesenatico, la Festa dell’Unità compie 60 anni: cinque serate alla casa del popolo di Borella

Torna, da mercoledì 16 a domenica 20 settembre, la Festa dell’Unità di Cesenatico. Organizzata dal Partito Democratico cittadino, quest’anno la kermesse alla Casa del Popolo di Borella, in via Cesenatico 222, taglia un traguardo tutt’altro che scontato: sessant’anni di storia.
Sessant’anni di comunità, politica e buona tavola
Cinque serate, come da tradizione, all’insegna della convivialità: cucina romagnola, spettacoli dal vivo e iniziative politiche si alterneranno ogni sera, in un appuntamento che affonda le radici nella storia sociale della città.
«Sessant’anni sono un traguardo importante», sottolinea Greta Passanese, segretaria del Partito Democratico di Cesenatico, che rivendica lo spirito originario della manifestazione: stare insieme, discutere di politica, confrontarsi sui problemi e sul futuro della comunità, senza però rinunciare ai momenti conviviali attorno a una tavola. Un’eredità, spiega, che si rinnova ogni anno grazie al lavoro di volontarie e volontari.
Il programma serata per serata
Mercoledì 16 settembre, ore 20.30 – Apertura in musica
Ad aprire la Festa sarà il gruppo “I Ragazzi di Settecrociari”, per una prima serata dedicata a musica e intrattenimento.
Giovedì 17 settembre, ore 20.30 – Il PD e le proposte per il futuro
Spazio alla politica con l’iniziativa “La nostra idea di futuro. Proposte del Partito Democratico per il nostro futuro”. Sul palco il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il segretario del PD regionale Luigi Tosiani, il sindaco di Cesenatico e segretario della Federazione PD Cesena Matteo Gozzoli, la consigliera regionale Francesca Lucchi e la segretaria del PD Cesenatico Greta Passanese, per un confronto sulle prospettive del territorio.
Venerdì 18 settembre – Aperitivo con i Giovani Democratici e “Venti medaglie”
Alle 18.30, in collaborazione con i Giovani Democratici, appuntamento con “I giovani sono il presente. Aperitivo con Matteo Gozzoli e Jacopo Agostini per costruire una città a misura di tutte e tutti”. Alle 20.30 va invece in scena lo spettacolo “Venti medaglie. Una piccola Spoon River partigiana al femminile”.
Sabato 19 settembre, ore 20.30 – Serata musicale
Sul palco La Gjo’ e i Tr3mendi Group, per una serata all’insegna della musica dal vivo.
Domenica 20 settembre, ore 20.30 – La chiusura con il Teatro Dialettale
A chiudere la Festa sarà il Gruppo Teatrale Dialettale “La Broza”, con lo spettacolo “E dieval ui fa… e po ui acumpagna”.
Cucina romagnola, lotteria e ruota della fortuna
Per tutta la durata della manifestazione, la cena sarà servita ogni sera a partire dalle 18.30, con cucina tradizionale romagnola e specialità di pesce. Non mancheranno la tradizionale lotteria delle piante e dei fiori e la ruota della fortuna, a completare le serate con un momento in più di divertimento.
Informazioni pratiche
L’ingresso alla Festa è a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 9469275 e 338 1785294.