Cesenatico, la Festa dell’Unità compie 60 anni: cinque serate alla casa del popolo di Borella

«Sessant’anni sono un traguardo importante», sottolinea Greta Passanese, segretaria del Partito Democratico di Cesenatico, che rivendica lo spirito originario della manifestazione: stare insieme, discutere di politica, confrontarsi sui problemi e sul futuro della comunità, senza però rinunciare ai momenti conviviali attorno a una tavola. Un’eredità, spiega, che si rinnova ogni anno grazie al lavoro di volontarie e volontari.

Il programma serata per serata

Mercoledì 16 settembre, ore 20.30 – Apertura in musica

Ad aprire la Festa sarà il gruppo “I Ragazzi di Settecrociari”, per una prima serata dedicata a musica e intrattenimento.

Giovedì 17 settembre, ore 20.30 – Il PD e le proposte per il futuro

Spazio alla politica con l’iniziativa “La nostra idea di futuro. Proposte del Partito Democratico per il nostro futuro”. Sul palco il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il segretario del PD regionale Luigi Tosiani, il sindaco di Cesenatico e segretario della Federazione PD Cesena Matteo Gozzoli, la consigliera regionale Francesca Lucchi e la segretaria del PD Cesenatico Greta Passanese, per un confronto sulle prospettive del territorio.

Venerdì 18 settembre – Aperitivo con i Giovani Democratici e “Venti medaglie”

Alle 18.30, in collaborazione con i Giovani Democratici, appuntamento con “I giovani sono il presente. Aperitivo con Matteo Gozzoli e Jacopo Agostini per costruire una città a misura di tutte e tutti”. Alle 20.30 va invece in scena lo spettacolo “Venti medaglie. Una piccola Spoon River partigiana al femminile”.

Sabato 19 settembre, ore 20.30 – Serata musicale

Sul palco La Gjo’ e i Tr3mendi Group, per una serata all’insegna della musica dal vivo.

Domenica 20 settembre, ore 20.30 – La chiusura con il Teatro Dialettale

A chiudere la Festa sarà il Gruppo Teatrale Dialettale “La Broza”, con lo spettacolo “E dieval ui fa… e po ui acumpagna”.

Cucina romagnola, lotteria e ruota della fortuna

Per tutta la durata della manifestazione, la cena sarà servita ogni sera a partire dalle 18.30, con cucina tradizionale romagnola e specialità di pesce. Non mancheranno la tradizionale lotteria delle piante e dei fiori e la ruota della fortuna, a completare le serate con un momento in più di divertimento.

Informazioni pratiche

L’ingresso alla Festa è a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 9469275 e 338 1785294.