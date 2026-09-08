Savignano, spostate 11 maestre su 26. La disapprovazione dei genitori

Lo scritto dei genitori

Sulla scia degli articoli pubblicati nei giorni scorsi su diverse testate giornalistiche e promossi dai sindacati Cisl e Cgil a tutela delle 11 maestre (su 26) trasferite in massa dalla Scuola dell’Infanzia Freccia Azzurra di Savignano sul Rubicone per destinarle ad altre scuole dell’Istituto Comprensivo Giulio Cesare, si uniscono e si accodano anche i genitori dei bambini iscritti.

Maestre che per tanti anni hanno fatto parte della Freccia Azzurra, accogliendo ogni giorno con amore, pazienza e dolcezza bambini e famiglie, offrendo sempre grande disponibilità ad ogni confronto.

Perdere in massa tutte queste maestre, significa perdere delle importanti figure che con professionalità, empatia e dedizione hanno accompagnato i bambini nel loro percorso di crescita.

Percorso, quello nella fascia dai 3 ai 6 anni, nel quale occorre riconoscere l’importanza di una continuità educativa, dove le figure di riferimento a scuola concorrono a creare con le famiglie un legame di fiducia, punto fondamentale per uno sviluppo relazionale ed emotivo dei bambini.

Molti genitori hanno scelto per i propri bambini la Freccia Azzurra per i progetti che venivano messi in atto, per l’outdoor education, per gli atelier, per il lavoro a classi aperte che permette ai bambini di relazionarsi con tutte le sezioni (sia bambini, sia figure di riferimento diverse).

Progetti resi possibili anche grazie un team di maestre che con grande passione e umanità inventano e si reinventano ogni giorno, con le poche risorse che la scuola di oggi concede.

Persone, prima di essere maestre, che hanno messo sempre anima e cuore.

Persone che hanno fatto la differenza e perdendole, la Freccia Azzurra rischierà di perdere i fondamenti della proposta educativa specifica offerta.

Pertanto i genitori esprimono forte disapprovazione per questa decisione.