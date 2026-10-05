Ponte del Gatto a Cesenatico: varo il 17 e 18 ottobre

Ponte del Gatto, il varo previsto il 17 e 18 ottobre

A Cesenatico entra nella fase decisiva il cantiere del nuovo Ponte del Gatto. Sabato 17 e domenica 18 ottobre è previsto il varo della struttura: le componenti in acciaio, arrivate al parcheggio della Rocca, saranno trasportate e posizionate per comporre il nuovo ponte.

L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale dei lavori, ma non coinciderà con la loro conclusione. Nelle settimane successive saranno completate le opere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi e le finiture. L’inaugurazione è quindi prevista all’inizio del 2027, dopo le festività natalizie.

Per consentire le operazioni saranno introdotte modifiche alla viabilità. Dalle 7 di lunedì 12 ottobre alle 19 di martedì 20 ottobre sarà vietato l’accesso e la sosta al parcheggio della Rocca e sarà chiusa via Cecchini in ingresso a Cesenatico.

In una prima fase resteranno aperti i marciapiedi vicino al ristorante Gabbiano e all’autofficina Biondi; anche questi passaggi pedonali saranno però chiusi dalle 7 di giovedì 15 ottobre fino alle 19 di martedì 20 ottobre.

Il varo comporterà inoltre conseguenze sulla circolazione ferroviaria: in collaborazione con Ferrovie dello Stato, il traffico sarà interrotto per complessive 55 ore durante il fine settimana del 17 e 18 ottobre. Dal 19 al 26 ottobre sono previsti rallentamenti sulla linea.