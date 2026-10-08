Via Fenili saluta il ponte Bailey: terminata la demolizione

Il 7 ottobre sono terminate le operazioni di demolizione del vecchio ponte Bailey di via Fenili, a Sala di Cesenatico. E’ lo stesso tecnico che lo ha progettato la nuova struttura, l’ing. Battistini di Cesena, a mostrare i lavori in un post Facebook. Si apre così una fase importante dei lavori per realizzare il nuovo attraversamento, destinato a sostituire una struttura che per circa ottant’anni ha accompagnato la vita quotidiana della zona.

Per generazioni, le sue travi d’acciaio sono state una presenza familiare lungo la strada. Il Bailey ha continuato a svolgere la propria funzione per decenni, diventando parte del paesaggio e della memoria del territorio.

Al suo posto un nuovo ponte

La nuova struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato prefabbricato e risponderà alle attuali esigenze di sicurezza e funzionalità. Guarda come sarà il nuovo ponte

Il passaggio dal vecchio ponte al nuovo ha un significato particolare per il professionista che ha progettato l’opera e che ora ne segue la realizzazione come direttore dei lavori. Alla soddisfazione per il progetto si accompagna il rispetto per ciò che il Bailey ha rappresentato: costruire qualcosa di nuovo, in fondo, non significa dimenticare il passato.

Dopo circa ottant’anni di servizio — forse anche di più — il vecchio ponte lascia il posto a una nuova generazione di attraversamenti. Restano le sue travi e i ricordi di chi, negli anni, lo ha percorso.

Che fine farà ciò che resta del ponte Bailey?

Il ponte Bailey, segno tangibile del passaggio delle truppe alleate anche nelle campagne di Sala e Cesenatico, non sarà smaltito del tutto. Per onorare i suoi decenni di servizio si è pensati ad una dignitosa sistemazione. Una parte sarà salvata ed esposta come testimonianza storica e sarà collocata in un’area verde a Sala.