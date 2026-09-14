Ponte di via Fenili, scattano le modifiche al traffico

Al via i lavori per sostituite il ponte di via Fenili

Stanno per entrare nel vivo i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di via Fenili. Dopo la fase propedeutica di questi giorni e le operazioni necessarie alla sistemazione dei sottoservizi, da mercoledì 16 settembre il ponte verrà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. La chiusura rimarrà effettiva fino a maggio 2027, come prevede il cronoprogramma dei lavori. Ad eseguire le operazioni sarà la ditta “Zini Elio – Impresa di Costruzioni” di Bologna con un investimento totale di € 770.000.

Il sostituto del ponte Bailey

Il nuovo ponte – progettato dall’Ingegnere Luigi Battistini di Cesena – verrà realizzato con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati, e dovrà sostituire quello esistente in acciaio – Ponte Bailey – che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 80 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

Intervento anche sugli argini

L’intervento, realizzato in condivisone con il Consorzio di Bonifica della Romagna (in qualità di ente gestore dei canali), riguarderà anche la risistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello nel tratto di competenza del ponte, oltre che una risagomatura del manufatto per garantire una maggiore portata di acqua. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia con la creazione anche di una corsia ciclopedonale lato Rimini.