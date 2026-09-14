Multiordine Sanitario alla Maratona Alzheimer 2026 tra Cesena e Cesenatico

Il Multiordine in campo per la Maratona Alzheimer

Anche l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie di Forlì-Cesena e Rimini ha preso parte alla quindicesima edizione della Maratona Alzheimer, che ieri ha attraversato le strade tra Cesena e Cesenatico registrando una partecipazione record. Il “multiordine sanitario”, istituito per legge nel 2018 per riunire sotto un’unica rappresentanza i professionisti di diverse discipline sanitarie, ha voluto essere presente a un appuntamento diventato ormai un punto fermo del territorio.

Uno stand e il sostegno alle camminate benefiche

La partecipazione dell’Ordine si è concretizzata con l’allestimento di un proprio stand lungo il percorso e con il sostegno economico alle quote di iscrizione della mezza maratona e delle due camminate non competitive, da 8 e 16 chilometri. Un contributo pensato non solo per accompagnare i partecipanti nella giornata, ma anche per rilanciare un messaggio più ampio legato alla salute pubblica.

Un impegno per la prevenzione e gli stili di vita sani

Dietro alla presenza dell’Ordine c’è infatti un obiettivo preciso: promuovere corretti e salutari stili di vita, in linea con la missione di sensibilizzazione che accompagna da sempre la Maratona Alzheimer. Il Multiordine ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, confermando l’attenzione delle professioni sanitarie verso eventi capaci di unire sport, prevenzione e comunità.