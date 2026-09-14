Ponte del Gatto, arrivano le travi: parcheggio chiuso in parte

I lavori e l’investimento

A eseguire il progetto è la ditta CAMS di Reggiolo, incaricata dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e la ricostruzione del ponte. Il cantiere ha un cronoprogramma stimato di dieci mesi, per un investimento complessivo di 2.350.000 euro interamente coperto da fondi comunali.

Una volta terminati i lavori, tornerà pienamente agibile la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico, con un’attenzione particolare al transito dei mezzi pesanti per non compromettere l’integrità della nuova struttura.