Ponte del Gatto, arrivano le travi: parcheggio chiuso in parte

I lavori per il nuovo Ponte del Gatto entrano in una fase decisiva: da martedì 15 settembre a Cesenatico arriveranno le travi che andranno a comporre il nuovo manufatto. Per consentirne la posa e l’assemblaggio, una porzione del parcheggio della Rocca resterà chiusa dalle 7 di martedì 15 settembre fino alle 24 di mercoledì 23 settembre.
I lavori e l’investimento
A eseguire il progetto è la ditta CAMS di Reggiolo, incaricata dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e la ricostruzione del ponte. Il cantiere ha un cronoprogramma stimato di dieci mesi, per un investimento complessivo di 2.350.000 euro interamente coperto da fondi comunali.
Una volta terminati i lavori, tornerà pienamente agibile la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico, con un’attenzione particolare al transito dei mezzi pesanti per non compromettere l’integrità della nuova struttura.