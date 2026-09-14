Barrocci Festival 2026, al via la XVI edizione a Sant’Angelo di Gatteo

Al via la XVI edizione del Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo

Il grande palco dell’Arena Barrocci è pronto ad accendersi per cinque serate consecutive di musica, concerti e ristorazione. Da mercoledì 17 a lunedì 21 settembre prende il via la prima parte della XVI edizione del Barrocci Festival, che porterà a Sant’Angelo di Gatteo grandi nomi della musica italiana, tribute band e appuntamenti pensati per chi ha voglia di cantare e ballare insieme, prima della seconda tranche di eventi in programma dal 24 al 29 settembre.

Gli spettacoli inizieranno tutte le sere alle 21.30, ma l’area ristorazione aprirà già alle 19.00, offrendo la possibilità di cenare e respirare l’atmosfera del Festival fin dal tardo pomeriggio.

Il programma serata per serata

Si comincia giovedì 17 settembre con la Revolution Band, protagonista di una serata interamente dedicata alla disco music, tra i grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, le hit anni Novanta e i brani più recenti.

Venerdì 18 settembre tocca agli Jovannotte – Tribute Band, che ripercorreranno la carriera di Lorenzo Jovanotti dai primi successi alle produzioni più recenti.

Sabato 19 settembre sale sul palco Michele Zarrillo, che celebrerà i trent’anni di Cinque giorni, uno dei brani più rappresentativi della sua carriera. A seguire, spazio a Cristina Di Pietro, voce e pianoforte, accompagnata dai Pop Deluxe – Alessandro Governatori al basso e voce, Michele Scarabattoli alle tastiere e voce, Paolo Tarini alla batteria, Paolo Pedretti alla chitarra e voce – in un concerto che partirà dai classici intramontabili di Mina.

Domenica 20 settembre è la volta di Raf, tra gli appuntamenti più attesi della rassegna: con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, porterà a Sant’Angelo di Gatteo il suo Infinito Tour, tra Self Control, Cosa resterà degli anni ’80 e Infinito.

Chiude questa prima parte della manifestazione, lunedì 21 settembre, Marco Ligabue con il Festa di Piazza Live Tour, uno spettacolo costruito sul rapporto diretto con il pubblico, tra musica, racconti ed energia.

Ingressi, biglietti e servizio navetta

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, ad eccezione del concerto di Raf: i biglietti per l’Infinito Tour sono disponibili sul circuito TicketOne e potranno essere acquistati anche direttamente alla cassa la sera dell’evento.

Per raggiungere comodamente l’area della manifestazione sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito dalle 19.00 alle 24.00, con fermate nei principali punti di parcheggio.

Il Barrocci Festival 2026 proseguirà poi dal 24 al 29 settembre con nuovi appuntamenti di musica e spettacolo, fino alla tradizionale chiusura con il Palio dei Barrocci e i fuochi d’artificio.

Programma completo, biglietti e aggiornamenti sui canali ufficiali del Barrocci Festival. Info: 338 9171439.