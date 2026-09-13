Forlì, auto in fiamme al casello A14

Un’autovettura ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi (domenica 13 settembre), al casello autostradale di Forlì, lungo l’A14.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta per affrontare l’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Arrivati al casello, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano interessato l’autovettura. Terminata l’operazione di spegnimento, il personale ha effettuato anche la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

L’episodio non ha provocato feriti. Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno consentito di riportare in sicurezza la zona del casello.