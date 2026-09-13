Incidente sulla A14 tra Valle Rubicone e Cesena: tre auto coinvolte e code

Incidente sulla A14 tra Valle Rubicone e Cesena: tre auto coinvolte, code in direzione nord

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, al chilometro 101 in direzione nord, nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Cesena. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre autoveicoli.

I soccorsi e l’intervento

Intorno alle 10:30 sono intervenute sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Savignano sul Rubicone e di Cesena. I operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della porzione di carreggiata interessata dall’impatto.

Insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti: la Polizia Stradale, per i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro; il personale sanitario del 118, arrivato con due ambulanze e un’automedica per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Viabilità e traffico

L’evento ha avuto ripercussioni sul traffico autostradale, con la formazione di code e rallentamenti lungo la carreggiata in direzione nord.