Memorial Marco Pantani, taglia il traguardo per primo lo spagnolo Ion Izagirre

Si è conclusa la 23° edizione del Memorial Marco Pantani.
E’ il primo cittadino di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che con un post social si congratula con il primo arrivato e l’intero podio.
Il post recita: “Congratulazioni allo spagnolo Ion Izagirre che oggi pomeriggio si è aggiudicato il 23º Memorial Marco Pantani che si concludeva come da tradizione di fronte al monumento dedicato a Marco su viale Carducci.
A completare il podio Giulio Pellizzari, 3º classificato il danese Mikkel Honorè.
Grazie al Gs Emilia ea tutte le forze dell’ordine che hanno collaborato alla riuscita dell’evento dedicato al nostro Pirata”.
Immagine estrapolata dal post social.