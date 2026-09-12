Protezione Civile Forlì Cesena, festeggiati i 30 anni del coordinamento

Il Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di Forlì-Cesena

Nato il 18 gennaio 1996 con la costituzione di una consociazione senza fini di lucro dal nome “Volontariato di Protezione civile”, il nucleo originario del Coordinamento contava 35 associazioni e aveva sede a Forlì, in via del Salinatore.

Nel 2007 il Coordinamento si è trasferito nella sede di via Cadore 75, sempre a Forlì, nel Centro unificato di Protezione civile (Cup), struttura di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena. Il Coordinamento è divenuto nel tempo struttura di riferimento all’interno del sistema territoriale e regionale di Protezione civile, in sinergia con le amministrazioni locali – dalla Regione, alla Provincia di Forlì-Cesena, ai Comuni locali -, e in stretto raccordo con la Prefettura e le strutture operative del territorio, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, Consorzi di Bonifica, Capitaneria di Porto. Nel corso di trent’anni il sistema del volontariato provinciale si è progressivamente evoluto e riorganizzato sulla base dell’esperienza maturata, specializzandosi in diversi ambiti di intervento in funzione delle specifiche competenze richieste dalle emergenze, nel quadro complessivo di crescita del sistema di protezione civile. Il Coordinamento ha partecipato a gemellaggi e attività di collaborazione interregionale nell’ambito della Colonna mobile della Regione Emilia-Romagna.

Accanto alle attività di soccorso e assistenza in emergenza, la struttura ha promosso negli anni numerose iniziative rivolte alla cittadinanza per diffondere la cultura della Protezione civile e la mitigazione del rischio. Costante è stato l’impegno dedicato alla formazione delle volontarie e dei volontari attraverso esercitazioni, corsi e addestramenti, finalizzati a migliorare costantemente la capacità operativa delle organizzazioni aderenti.