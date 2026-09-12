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Cesena, 78enne muore investito in via Zavalloni

Redazione12 Settembre 2026
ambulanza incidente incidenti

Un 78enne ha perso la vita nella tarda serata di ieri (venerdì 11 settembre) a Cesena, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Zavalloni. L’investimento si è verificato poco prima della mezzanotte.

Le informazioni al momento sono ancora frammentarie. Secondo le prime notizie, il 78enne Amedeo Rossi si trovava in sella al suo scooter quando sarebbe stato investito da un’automobile.

L’incidente in via Zavalloni

L’allarme è scattato poco prima delle 24 e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per l’anziano, però, non c’è stato nulla da fare.

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