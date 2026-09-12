Viserba, la tartaruga marina Aloha torna libera: maggiori dettagli

Come è iniziata… Aloha torna in mare: dopo il recupero e le cure, la tartaruga marina sarà nuovamente libera. Domenica 13 settembre a Viserba di Rimini l’evento organizzato da Fondazione Cetacea insieme a Bagno Kalima 17, Viserba (RN). Nella stessa giornata, un evento nella sede di Riccione. Una storia iniziata con un ritrovamento in difficoltà e che si conclude con il ritorno al mare aperto. Aloha, giovane tartaruga marina recuperata il 18 agosto a Lido delle Nazioni, torna finalmente in libertà. L’animale era stato notato dai bagnanti mentre si trovava in condizioni di debilitazione, tanto da essere stata ricoperta da numerosissimi balani (i “denti di cane”) a causa della prolungata immobilità. Grazie alla loro attenzione e alla tempestiva segnalazione, Aloha è stata recuperata e affidata alle cure di Fondazione Cetacea, dove ha iniziato un percorso di recupero seguito quotidianamente dallo staff e dai veterinari della Fondazione. Arrivata in condizioni di debolezza, Aloha ha avuto bisogno di cure, monitoraggio e un po’ di tempo per poter recuperare le energie necessarie a tornare in mare. Il lavoro congiunto di veterinari e operatori della Fondazione ha permesso alla tartaruga di rimettersi in forze velocemente, fino a raggiungere le condizioni idonee per affrontare nuovamente la vita in mare aperto. Ora è arrivato il momento più atteso: il ritorno alla sua casa, il mare.

L’appuntamento: si torna in mare L’appuntamento è per domenica 13 settembre, alle ore 10.00, presso il Bagno Kalima 17, in Viale Paolo Toscanelli 71 a Viserba di Rimini. Prima del rilascio sarà possibile conoscere più da vicino la storia di Aloha e, attraverso un momento di approfondimento dedicato alle tartarughe marine, comprendere il lavoro che Fondazione Cetacea svolge quotidianamente per soccorrere, curare e restituire al mare questi animali. Alle 10.30, Aloha sarà accompagnata al largo e liberata in mare con la collaborazione della Guardia Costiera; Lo stesso giorno, dalle ore 17.30 presso il centro di recupero tartarughe a Riccione in Viale Canova 13, soci e volontari di Fondazione Cetacea invitano tutti i simpatizzanti alla “Festa di fine stagione”, un momento di convivialità che comincerà con la presentazione del libro di Rossana Stanganello “Il grande libro delle bestie – animali che non dovrebbero farci paura” per proseguire con un momento di confronto e racconto delle attività estive appena concluse e i futuri progetti.





I ringraziamenti «Il recupero di Aloha è un bellissimo esempio di quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori e realtà impegnate nella tutela del mare – sottolinea Alice Pari, direttrice della Fondazione Cetacea –. È stato fondamentale l’intervento dei bagnanti che l’hanno individuata a Lido delle Nazioni e hanno permesso di attivare rapidamente i soccorsi. Da quel momento è iniziato il nostro lavoro, fatto di cure, attenzione e monitoraggio. Vederla oggi pronta a tornare in mare è la migliore ricompensa possibile». Fondazione Cetacea desidera rivolgere un ringraziamento speciale ai bagnanti che hanno contribuito al recupero di Aloha, dando il via alla catena di soccorso, ai volontari che si sono impegnati nella staffetta per consegnare rapidamente la tartaruga alle cure del Centro di Recupero di Riccione e a tutti i veterinari e allo staff della Fondazione che si sono presi cura di lei durante la degenza. Un ringraziamento va inoltre alla Guardia Costiera, per la collaborazione e per il prezioso supporto nelle operazioni di rilascio, e al Bagno Kalima 17, che ha reso possibile e organizzato l’appuntamento, offrendo uno spazio per condividere con il pubblico questo importante momento di sensibilizzazione e di tutela dell’ambiente marino.

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