Living Podcast

Le storie, il tennis, quel pianto (mancato) ai playoff: a Sa dit, c’è Francesco Zani

Giulia Zannetti11 Settembre 2026
Francesco zani

Disponibile una nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: è passato da noi Francesco Zani.

Amante delle storie da sempre, maniacale con la cialda di caffè preparata la sera prima e quella scoperta in tarda età…i cappelletti.

Sogna il tennis, ma il cuore batte per il calcio. La noia è stata il suo più grande allenamento sin da bambino.

“Sa dit?” puoi ascoltarlo gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

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