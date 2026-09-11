Le storie, il tennis, quel pianto (mancato) ai playoff: a Sa dit, c’è Francesco Zani

Disponibile una nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: è passato da noi Francesco Zani.
Amante delle storie da sempre, maniacale con la cialda di caffè preparata la sera prima e quella scoperta in tarda età…i cappelletti.
Sogna il tennis, ma il cuore batte per il calcio. La noia è stata il suo più grande allenamento sin da bambino.
“Sa dit?” puoi ascoltarlo gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.