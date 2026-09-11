Fine del fermo pesca, la flotta di Cesenatico torna in mare

Il rito notturno dei pescherecci e l’asta del pesce fresco

Il fermo pesca per la pesca a strascico sta ufficialmente per concludersi. Allo scoccare della mezzanotte di domenica, la flotta locale composta da 20 imbarcazioni a divergenti tornerà a solcare il mare, ponendo fine allo stop obbligatorio iniziato il 31 luglio e protratto fino al 13 settembre per favorire il repulsivo ripopolamento della risorsa ittica nell’Alto e Medio Adriatico.

Spettacolo notturno e ritorno in porto

La ripartenza dei pescherecci rappresenta un evento suggestivo per cittadini e visitatori, visibile direttamente dalle banchine del molo. Il suggestivo corteo di imbarcazioni, completamente illuminate dalle luci di bordo, si muove nel buio della notte lasciandosi alle spalle il porto canale.

Circa sessanta marinai prenderanno parte a questa uscita inaugurale, facendo ritorno in porto il giorno successivo in tempo utile per la tradizionale asta del pesce, organizzata sia all’interno che all’esterno del mercato ittico locale. Sui banchi torneranno le specie ittiche simbolo della tradizione adriatica: triglie, mazzole, sogliole, canocchie sono solo alcune delle specie che torneranno ad arricchire le aste del mercato le tavole dei ristoranti e le cucine di casa.

Il valore della filiera ittica

La fine del blocco della pesca a strascico offre l’opportunità di valorizzare il lavoro quotidiano e faticoso che si cela dietro i prodotti della cucina marinara. Turni notturni e ore prolungate in mare aperto caratterizzano l’attività dei pescatori professionisti, il cui pescato fresco alimenta sia la ristorazione locale che il mercato domestico.

Calendario del fermo pesca in Italia

Le date del blocco variano a seconda dei compartimenti marittimi lungo la penisola.

Da Trieste ad Ancona: fermo in vigore dal 31 luglio al 13 settembre.

Da San Benedetto del Tronto a Bari: fermo previsto dal 16 agosto al 29 settembre.

La pesca a volante

La flotta di imbarcazioni che praticano la volante, un tipo di pesca del pesce pelagico che si pratica in coppia, ha già ripreso attività a inizio settembre.