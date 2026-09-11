Cesenatico, anno scolastico alle porte: istituita una “Via Scolastica”. Le info

“In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo istituito in via sperimentale una “Via Scolastica” in viale Torino – nel tratto compreso tra via Abba e via Sozzi – per facilitare l’ingresso e l’uscita in sicurezza di alunni, famiglie e personale scolastico della scuola primaria di viale Torino e della scuola secondaria di I grado “Dante Arfelli”. In questo tratto saranno collocate le fermate dei 6 autobus scolastici che portano a scuola alunne e alunni delle scuole medie.

Il tratto di strada rimarrà chiuso dal lunedì al sabato dalle 8 alle 8.45 e dalle 13 alle 13.45. Nelle giornate dal 15 al 19 settembre la strada sarà anche chiusa dalle 11 alle 11.45 per garantire l’uscita anticipata”.

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