Cesenatico, anno scolastico alle porte: istituita una “Via Scolastica”. Le info

Nuovo anno scolastico alle porte, il Comune di Cesenatico sperimenta una “Via Scolastica”.
Le informazioni dettagliate si trovano sul sito del Comune di Cesenatico.
“In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo istituito in via sperimentale una “Via Scolastica” in viale Torino – nel tratto compreso tra via Abba e via Sozzi – per facilitare l’ingresso e l’uscita in sicurezza di alunni, famiglie e personale scolastico della scuola primaria di viale Torino e della scuola secondaria di I grado “Dante Arfelli”. In questo tratto saranno collocate le fermate dei 6 autobus scolastici che portano a scuola alunne e alunni delle scuole medie.
Il tratto di strada rimarrà chiuso dal lunedì al sabato dalle 8 alle 8.45 e dalle 13 alle 13.45. Nelle giornate dal 15 al 19 settembre la strada sarà anche chiusa dalle 11 alle 11.45 per garantire l’uscita anticipata”.
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