Gatteo, tre incidenti in quattro ore, stessa auto: è caccia al conducente

Tre incidenti, tre fughe e un’unica persona al centro di una serata decisamente fuori dall’ordinario. È successo ieri sulle strade di Gatteo, dove nel giro di appena quattro ore la stessa persona sarebbe stata coinvolta in tre distinti sinistri, allontanandosi ogni volta senza fermarsi a prestare assistenza o lasciare le proprie generalità.

Alle 21.30, in viale Europa, l’ennesimo incidente : un’autovettura descritta dai testimoni come grigia, una Mazda, dopo aver perso il controllo ha abbattuto la segnaletica verticale e danneggiato un palo della pubblica illuminazione, per poi allontanarsi.

Poco più tardi, alle 21, altro incidente, questa volta in via Matteotti. Anche in questo caso due autovetture coinvolte e, ancora una volta, uno dei conducenti avrebbe scelto di allontanarsi senza fornire le proprie generalità alla controparte.

Il primo episodio è avvenuto alle 17.10, in via Nazionale Adriatica. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente e, dopo l’impatto, uno dei veicoli si è allontanato, lasciando sul posto l’altro conducente, rimasto sotto shock.

L’intervento della Polizia Locale di Gatteo

È a questo punto che è entrata in azione la Polizia Locale di Gatteo, che ha avviato una vera e propria attività di ricerca, mettendo insieme le informazioni raccolte nei diversi luoghi degli incidenti.

Decisive si sono rivelate le testimonianze delle persone presenti, insieme alla descrizione particolarmente dettagliata fornita dai testimoni. Un lavoro certosino, fatto di incrocio delle informazioni e riscontri, che ha consentito agli agenti di risalire al soggetto e rintracciarlo.

Una serata iniziata con un incidente e trasformatasi, nel giro di poche ore, in una sequenza di tre sinistri con altrettanti allontanamenti, si è quindi conclusa grazie all’attività investigativa della Polizia Locale.

Fondamentale anche la collaborazione interforze. La Polizia Locale di Gatteo ringrazia il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Cesenatico per il prezioso supporto fornito nelle attività di ricerca e nell’intervento.

Una vicenda che dimostra ancora una volta quanto possano essere determinanti, nelle indagini sugli incidenti stradali, la rapidità degli interventi, le informazioni raccolte sul posto e soprattutto la collaborazione dei cittadini e delle altre forze di polizia.