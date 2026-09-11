Ponte del Gatto, al via l’ultima fase dei lavori

Il maxi cantiere del Ponte del Gatto a Cesenatico entra nella seconda fase. Nelle prossime settimane nell’area del parcheggio della Rocca saranno stoccate le pesanti componenti in acciaio destinate a diventare la struttura del nuovo ponte.

Per consentire le operazioni sarà necessario occupare temporaneamente alcuni stalli del parcheggio. Si tratta di una fase importante del cantiere, perché con l’arrivo dei nuovi elementi la sagoma del futuro ponte inizierà progressivamente a diventare visibile.

Le nuove strutture in acciaio

Le componenti metalliche saranno depositate nell’area appositamente individuata all’interno del parcheggio della Rocca, in attesa delle successive operazioni di montaggio.

È quindi nelle prossime settimane che il nuovo Ponte del Gatto inizierà concretamente a prendere forma. Dopo le lavorazioni preparatorie e quelle già eseguite sul posto, l’arrivo delle strutture rappresenterà infatti uno dei passaggi più evidenti dell’avanzamento dell’opera.

Il cantiere riguarda la completa demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, uno degli interventi più importanti attualmente in corso a Cesenatico.

Lavori fino a novembre

Il cronoprogramma dell’intervento prevede la conclusione del cantiere entro novembre 2026. I lavori sono partiti il 7 gennaio scorso e l’intervento procede verso la fase finale prevista dall’amministrazione comunale.

Il nuovo ponte sarà realizzato con un’unica campata e avrà una nuova configurazione per la viabilità, con una ciclabile a doppio senso e percorsi pedonali laterali. La struttura è stata progettata anche per portare gli appoggi al di fuori dell’escursione dell’alta marea e per razionalizzare i numerosi sottoservizi attualmente presenti sull’impalcato.

Un investimento da 2,2 milioni di euro

L’intervento sul Ponte del Gatto di Cesenatico prevede un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro, interamente finanziato con fondi comunali.