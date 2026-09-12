Legambiente, nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale

Il nuovo patto

Legambiente Emilia-Romagna ha sottoscritto martedì il nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a valle del confronto sui contenuti del testo. L’associazione ambientalista ha partecipato infatti, nei mesi scorsi, alla stesura degli obiettivi contenuti nel testo firmato da parti sociali, economiche, terzo settore e istituzioni della regione.

In questo percorso, l’economia circolare deve assumere un ruolo centrale, puntando sulla prevenzione dei rifiuti, sul riuso, sul riciclo, per ridurre il consumo di risorse e il ricorso allo smaltimento. Servono obiettivi misurabili anche rispetto alla qualità delle raccolte differenziate e azioni concrete per ridurre i rifiuti prodotti. Sono necessari anche nuovi impianti e tecnologie per recuperare le materie prime critiche dai RAEE e per riciclare i prodotti assorbenti per la persona, trasformando materiali oggi destinati allo smaltimento in nuove risorse. Sono investimenti necessari per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e sviluppo.

Il confronto tra Legambiente e la Regione ha fatto emergere la rilevanza di alcuni temi all’interno del dibattito pubblico regionale, in virtù della complessità del contesto territoriale e della necessità di superare la visione del passato, che è stata centrale nel processo di sviluppo del territorio nei decenni scorsi ma che oggi è alla base di condizioni di fragilità che emergono in modo evidente.

Il nuovo Patto conferma l’impegno per la mitigazione del cambiamento climatico attraverso obiettivi di incremento della potenza rinnovabile installata sul territorio regionale e promette l’assunzione di nuovi obiettivi per l’elettrificazione dei consumi di parte di famiglie e imprese.