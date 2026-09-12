Cesenatico, cade in bici su un sampietrino

Quella che dovrebbe essere una delle zone più curate e frequentate di Cesenatico torna invece a far discutere per le condizioni della strada. Questa mattina (sabato 12 settembre) un giovane cesenaticense è caduto dalla bicicletta mentre percorreva la zona a ridosso di piazza Andrea Costa, nel pieno centro cittadino.

A provocare la caduta, secondo quanto raccontato dal malcapitato, sarebbe stata la pavimentazione dissestata, con sampietrini e buche, che rende meno agevole e sicuro il passaggio delle biciclette.

Buche e pavimentazione dissestata in pieno centro

L’episodio è avvenuto a pochi metri dalla ruota panoramica, in una delle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti. Proprio per questo il giovane definisce quanto accaduto una “brutta cartolina di Cesenatico”, richiamando l’attenzione non solo sull’immagine della città, ma soprattutto sulla sicurezza.

La caduta riporta così al centro della discussione le condizioni di alcuni tratti della viabilità del centro di Cesenatico, dove buche e irregolarità della pavimentazione possono rappresentare un problema soprattutto per chi si muove in bicicletta.