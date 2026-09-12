Savignano sul Rubicone, in fiamme un garage. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti in via Flavio Biondo nel comune di Savignano sul Rubicone per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage . Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Savignano e le squadre della sede di Cesena con un totale di 4 automezzi.

L’intervento

I Vigili del Fuoco hanno arginato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti. Nell’incendio è rimasta coinvolta una bombola di GPL, che è stata raffreddata e messa in sicurezza dal personale del Comando. Le operazioni si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera area interessata. Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi di competenza.