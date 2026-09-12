Savignano sul Rubicone, in fiamme un garage. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il fatto
Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti in via Flavio Biondo nel comune di Savignano sul Rubicone per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Savignano e le squadre della sede di Cesena con un totale di 4 automezzi.
L’intervento
I Vigili del Fuoco hanno arginato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti. Nell’incendio è rimasta coinvolta una bombola di GPL, che è stata raffreddata e messa in sicurezza dal personale del Comando. Le operazioni si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera area interessata. Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi di competenza.