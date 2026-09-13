Maratona Alzheimer 2026: trionfano Pastorini e Lutteri

Le iniziative solidali e sportive di oggi hanno concluso il programma organizzato e promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer nel mese mondiale dedicato all’Alzheimer

I grandi eventi sportivi: Mezza Maratona e Grande Marcia

Sono partite questa mattina da Cesena, con traguardo al Parco di Levante di Cesenatico, la Mezza Maratona e la Grande Marcia per i Diritti delle persone con Alzheimer. Alla Marcia, nelle tre diverse distanze Grande, Piccola e Mini, hanno partecipato 4.500 persone [cite: 1]. Al via dallo Stadio di Cesena, insieme ai 3.500 partenti, erano presenti anche Francesca Lucchi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena, e Gaia Morara, Assessore del Comune di Cesenatico.

La Mezza Maratona e i vincitori del podio

Il fresco del mattino ha accompagnato la partenza della Mezza Maratona da Piazza del Popolo, dove erano 990 gli atleti iscritti . In 881 hanno tagliato il traguardo, ricevendo la medaglia dell’edizione 2026, decorata con due simboli caratteristici di Cesenatico: il grattacielo e la ruota panoramica .

Volti nuovi sul gradino più alto del podio

A imporsi è stato Michele Pastorini (G.P. Parco Alpi Apuane), che ha chiuso la gara in 1:10:08. Al secondo posto Andrea Bonoli (ASD Dinamo Running) con solo 9 secondi di differenza, mentre sul terzo gradino del podio è salito Ismail El Haissoufi (ASD Daunia Running) con il tempo di 1:13:01.

Successo per Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport), prima al traguardo con il tempo di 1:19:19. Al secondo posto Giorgia Bonci (Life Runner SSDARL) in 1:22:20, e terza Gemma Alessandrone Gambardella (ASD Dinamo Running) in 1:22:42.

Il progetto “Run Drink Return” e la mobilità verde

Tra gli elementi distintivi di questa XV edizione ha avuto un ruolo di primo piano il progetto di sostenibilità Run Drink Return, che ha eliminato l’utilizzo di materiali monouso, sia lungo il percorso sia al village. Tutti i partecipanti hanno potuto utilizzare bicchieri in plastica rigida riutilizzabile, evitando così il consumo di oltre 30.000 bicchieri usa e getta rispetto alle precedenti edizioni.

Un risultato concreto che rafforza l’impegno della manifestazione verso un modello di evento sempre più sostenibile e responsabile. A completare le iniziative dedicate alla mobilità sostenibile, anche quest’anno è stato garantito il servizio navette per i partecipanti, incentivando gli spostamenti collettivi e contribuendo a ridurre l’utilizzo delle auto, spostandosi sulla ciclovia del Pisciatello.

Il Village al Parco di Levante: Dog Walking, Evergreen Walk e Kids Run

Già dal sabato mattina, il Village al Parco di Levante ha iniziato ad animarsi con le prime iniziative dedicate ai partecipanti:

Oltre 150 cani hanno preso parte alla Dog Walking.

Circa 25 persone con fragilità hanno partecipato alla Evergreen Walk, in un momento di condivisione e movimento all’aria aperta.

Nel pomeriggio è stata invece la volta dei più piccoli: quasi 100 bambini hanno partecipato alla Kids Run, portando entusiasmo e colore lungo i sentieri del Parco di Levante.

Raccolta fondi e ringraziamenti a volontari e istituzioni

Fondamentale è stato il supporto dei runner solidali che non solo partecipano all’evento sportivo, ma sostengono, con il loro impegno, la raccolta fondi destinata alla ricerca. Per l’edizione 2026 sono stati raccolti 6.585 euro. La coppa come migliori runner solidali dell’edizione 2026 è stata consegnata ai Cuoricini Group che, attraverso le reunion effettuate in tutta Italia tra i vari pacer, hanno raccolto oltre 3.500 euro.

Una menzione speciale va agli oltre 600 volontari che ogni anno dedicano impegno e passione per la buona riuscita di questa intensa due giorni: chi si adopera da settimane, chi ha realizzato i pacchi gara, chi consegna materiale ai partecipanti, chi fa le iscrizioni, chi gestisce gli allestimenti e tantissimi altri servizi. A loro va il ringraziamento di tutta la Fondazione Maratona Alzheimer.

Si ringraziano inoltre le istituzioni, i partner e gli sponsor che di anno in anno sostengono con costanza e spirito di comunità l’evento. L’adesione di tutti i partecipanti alla Marcia, alla Mezza Maratona, alla Maratona Virtuale e a tutte le iniziative proposte contribuisce concretamente alla raccolta fondi per sostenere i diritti, la cura e la ricerca sull’Alzheimer, e in particolare il progetto Caffè Alzheimer Diffuso, il Centro di Documentazione Studio e Ricerca Alzheimer e il giardino Alzheimer.