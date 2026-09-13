Cesenatico, viabilità nel caos: due giorni di proteste

Due giorni di sport, manifestazioni e strade chiuse hanno messo a dura prova la viabilità di Cesenatico e non solo, con numerose segnalazioni e proteste da parte dei residenti. Dopo le difficoltà di ieri (sabato 12 settembre) legate agli eventi sportivi in programma, oggi (domenica 13 settembre) la situazione è tornata a complicarsi con la Maratona Alzheimer.

Il problema, raccontano diversi cittadini, non è stato soltanto il traffico intenso, ma soprattutto la difficoltà, in alcuni casi, di raggiungere la propria abitazione. C’è chi, pur trovandosi a poche centinaia di metri da casa, si è trovato costretto a percorrere deviazioni di diversi chilometri. In alcuni casi, per rientrare a Cesenatico, è stato necessario passare da San Mauro Pascoli e Gambettola.

Strade chiuse e deviazioni chilometriche

La chiusura di diversi tratti stradali ha prodotto una situazione particolarmente complicata, con il traffico che in alcuni momenti è andato in tilt. Le proteste dei residenti si sono concentrate soprattutto sulla difficoltà di raggiungere le proprie abitazioni e sulla percezione di non aver ricevuto informazioni sufficienti per organizzarsi in anticipo.

Le ripercussioni, inoltre, non hanno riguardato soltanto Cesenatico. Le modifiche alla viabilità hanno interessato anche Gatteo, Savignano sul Rubicone e la zona dell’Iper Rubicone, dove già nel pomeriggio di sabato si erano registrati disagi.

Anche la gestione dei passaggi fa discutere

Tra le segnalazioni raccolte c’è anche quella relativa alla gestione degli accessi nelle zone interessate dalle chiusure. La percezione di alcuni residenti è che, rispetto ad altre manifestazioni organizzate in città, in questa occasione gli addetti alla sicurezza siano apparsi particolarmente rigidi e rigorosi nel far rispettare le chiusure, anche nei confronti di chi cercava di raggiungere abitazioni o attività che si trovavano all’interno delle aree interessate.

Un atteggiamento che, sommato alle deviazioni e alle difficoltà di circolazione, avrebbe contribuito ad alimentare il malcontento di chi si è trovato a dover affrontare percorsi molto più lunghi del previsto.

Il nodo della comunicazione

Al di là delle inevitabili ripercussioni sulla circolazione legate a manifestazioni di queste dimensioni, a finire sotto accusa è soprattutto la comunicazione delle modifiche alla viabilità.

Per quanto riguarda il Memorial Pantani, il Comune aveva informato preventivamente attraverso un comunicato stampa. Diversa, secondo le segnalazioni raccolte, la situazione per la Maratona Alzheimer, per la quale molti residenti affermano di non aver avuto la stessa possibilità di conoscere in anticipo la portata delle chiusure e delle deviazioni.

Anche il sistema Alert System, utilizzato dal Comune per comunicare informazioni alla cittadinanza, viene richiamato nella discussione. Se le modifiche alla viabilità non arrivano attraverso i canali utilizzati abitualmente dai cittadini, diventa infatti più difficile organizzare gli spostamenti, soprattutto per chi deve semplicemente raggiungere casa.

Due giorni difficili per la viabilità

Il risultato è stato un fine settimana particolarmente complicato sul fronte della mobilità, con residenti arrabbiati, deviazioni e tempi di percorrenza dilatati.

Organizzare eventi sportivi e manifestazioni significa inevitabilmente modificare la viabilità, soprattutto in una città come Cesenatico. Ma proprio per questo diventa fondamentale che residenti e automobilisti siano informati per tempo sulle strade interessate dalle chiusure, sugli orari e sui percorsi alternativi.