Liceo Ferrari Cesenatico: concluso l’intervento antisismico da 2,5 milioni

Liceo Ferrari di Cesenatico, concluso l’intervento antisismico da 2,5 milioni: da domani anche otto aule in via Saffi

Cesenatico rafforza la sicurezza dei propri edifici scolastici senza fermare la didattica. Questa mattina, al Liceo “Ferrari”, è stato presentato l’intervento di miglioramento sismico realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena e concluso nei giorni scorsi: un’opera da circa 2,5 milioni di euro, progettata dall’ingegner Balducci di Ancona e affidata al Consorzio Conscoop/L’Internazionale, che ha permesso di aumentare la resistenza dell’edificio senza toccarne l’interno.

Tre torri per dissipare l’energia del sisma

Il cuore del progetto sono tre torri sismo-resistenti dissipative, costruite in affiancamento al corpo centrale della scuola nei punti più critici: due sul fronte dell’edificio e una sul fianco. Il loro compito è contrastare le sollecitazioni sismiche dissipando l’energia dell’evento e riducendo così accelerazioni e spostamenti della struttura.

Come sono ancorate

Alla base, le torri poggiano su un appoggio centrale a cerniera sferica, affiancato da dispositivi perimetrali di dissipazione. I dissipatori sono montati su meccanismi che ne amplificano gli spostamenti e sono disposti radialmente, in modo da restare attivi in ogni direzione.

Lavorare dall’esterno ha avuto un vantaggio concreto per la comunità scolastica: l’alternativa valutata dai tecnici della Provincia avrebbe comportato il trasferimento di studenti e personale per almeno tre anni, con la ricerca di spazi sostitutivi e i relativi costi. I lavori hanno incluso anche interventi di anti-sfondellamento dei solai e il ripristino delle finiture murarie, e sono stati seguiti passo per passo insieme alla dirigenza scolastica.

Otto aule in via Saffi per il nuovo anno

Parallelamente al cantiere sulla sede principale, Comune di Cesenatico e Provincia hanno trovato un’intesa per l’utilizzo di parte dell’ex scuola “2 Agosto 1849” di via Saffi. Da domani, martedì 15 settembre, otto aule al primo e al secondo piano dell’edificio passano in comodato d’uso al Liceo scientifico per tre anni, per rispondere alla carenza di spazi nella sede principale.

L’accordo è stato definito insieme al Provveditorato e al dirigente scolastico Dellavalle. Il piano terra dell’edificio resta invece a disposizione del Comune, così come l’area cortilizia, che da giugno a settembre continuerà a ospitare l’arena estiva degli eventi.