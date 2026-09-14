Cesenatico, pescano vongole in spiaggia: due sanzionati

Due persone sono state sanzionate dalla Guardia Costiera di Cesenatico dopo essere state sorprese a pescare vongole con rastrelli a mano lungo la spiaggia libera di Valverde. Per entrambi è scattata una multa amministrativa: 400 euro complessivi.

Vongole pescate con i rastrelli a mano

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 settembre, intorno alle 16.40, dopo una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone impegnate nella pesca delle vongole.

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico sono intervenuti nel tratto di spiaggia libera compreso tra la colonia Don Bosco e la spiaggia Euro Hotel. Sul posto hanno individuato due pescatori non professionali intenti nell’attività.

Alla vista dei militari, i due hanno recuperato gli attrezzi e il pescato, dirigendosi verso la propria automobile. Sono stati però intercettati poco dopo e sottoposti a controllo.