Cesenatico, pescano vongole in spiaggia: due sanzionati

Due persone sono state sanzionate dalla Guardia Costiera di Cesenatico dopo essere state sorprese a pescare vongole con rastrelli a mano lungo la spiaggia libera di Valverde. Per entrambi è scattata una multa amministrativa: 400 euro complessivi.
Vongole pescate con i rastrelli a mano
L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 settembre, intorno alle 16.40, dopo una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone impegnate nella pesca delle vongole.
I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico sono intervenuti nel tratto di spiaggia libera compreso tra la colonia Don Bosco e la spiaggia Euro Hotel. Sul posto hanno individuato due pescatori non professionali intenti nell’attività.
Alla vista dei militari, i due hanno recuperato gli attrezzi e il pescato, dirigendosi verso la propria automobile. Sono stati però intercettati poco dopo e sottoposti a controllo.
Due rastrelli e le vongole nel bagagliaio
All’interno dell’autovettura sono stati trovati due rastrelli a mano e le vongole precedentemente raccolte.
L’attività è risultata in violazione delle disposizioni dell’Ordinanza Balneare regionale, che durante la stagione balneare estiva vieta la pesca nella fascia di mare fino a 500 metri dalla costa.
Al termine degli accertamenti, la Guardia Costiera ha quindi contestato ai due pescatori due sanzioni amministrative, da 200 euro ciascuna, per un totale di 400 euro.
Le vongole sono state rigettate in mare
Le vongole recuperate erano ancora vive. Per questo motivo i militari le hanno rigettate in mare, consentendo agli esemplari di tornare nel loro ambiente naturale.
L’intervento rientra nei controlli effettuati dalla Guardia Costiera lungo il litorale di Cesenatico, con particolare attenzione al rispetto delle norme durante la stagione balneare e alla tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche.