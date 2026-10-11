Vespucci a Ravenna, il sito per prenotare la visita va in tilt: ecco il link diretto!

Aggiornamento: ecco il link diretto per prenotare

Alle 18 in punto di domenica 11 ottobre sono scattate le prenotazioni per salire a bordo dell’Amerigo Vespucci. Il sito di Visit Ravenna, indicato come unico canale per riservare la visita, è però risultato irraggiungibile: troppe persone collegate nello stesso momento.

Il copione è quello di tante altre tappe del tour. Il fascino della “nave più bella del mondo” mette in moto migliaia di persone, tutte pronte a cliccare all’orario indicato. Era una tappa molto attesa: la Vespucci arriva a Marina di Ravenna in omaggio alla città, Capitale italiana del Mare 2026. Lo stesso portale, del resto, avvertiva che era previsto un grande afflusso.

Pioggia di proteste nei social di Visit Ravenna

“Pensate di darvi una mossa?”, “Che barzelletta”, “Complimenti per la gestione”, “C’ho anche creduto…” e poi il genio: “E’ stato più facile con gli Oasis”

Cosa sapere per riprovare

La nave sarà ormeggiata alla banchina di via della Foca Monica dal 14 al 18 ottobre. Le visite a bordo sono gratuite, solo su prenotazione, gestita da Ravenna Incoming. Le fasce orarie sono quattro:

mercoledì 14 ottobre, dalle 14 alle 18

giovedì 15 ottobre, dalle 14 alle 17

venerdì 16 ottobre, dalle 14 alle 18.30

sabato 17 ottobre, dalle 14 alle 17.30

L’ultimo accesso è consentito mezz’ora prima della chiusura. Ogni prenotazione vale per un massimo di quattro persone, compreso chi prenota. Nel campo note vanno indicati nome, cognome e documento di tutti i partecipanti. Alla fine si riceve un unico voucher con QR code, e il gruppo deve presentarsi al completo.

Come arrivare

L’accesso alla nave è solo pedonale, da via della Focamonica, angolo via dei Mille. Dal 14 al 17 ottobre, dalle 13 alle 19.30, è attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi di via del Marchesato, piazzale della Marina e piazzale Adriatico. Chi ha prenotato deve presentarsi almeno quindici minuti prima, con scarpe comode: niente tacchi né scarpe aperte. Passeggini e carrozzine non salgono a bordo, e per le persone con disabilità motoria l’accesso non è garantito, a causa della struttura storica del veliero.

Gli altri appuntamenti

Il ponte tra Marina di Ravenna e il mare non si esaurisce con la nave. Le visite al faro, gratuite, si prenotano tramite la Pro Loco di Marina di Ravenna sul sito marinadiravenna.org, con apertura delle prenotazioni alle 11 dello stesso giorno. Per il concerto della fanfara, venerdì 16 ottobre al Teatro Alighieri, le prenotazioni sono gestite dal teatro. Dal 14 al 17 ottobre, alle 18.30, sono in programma anche le visite guidate al MAS, il Museo delle attività subacquee.

Cosa fare se il sito non risponde

Conviene non ricaricare la pagina di continuo, perché sovraccarica ancora di più il portale, e riprovare a intervalli. Per informazioni si può contattare Visit Ravenna al numero 0544 482838 o a info@visitravenna.it.