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Vongola Selvaggia, promessa mantenuta: il calendario selvaggio!

Giulia Zannetti14 Ottobre 2026
Vongola Selvaggia - Calendario selvaggio

Il calendario selvaggio

Vongola Selvaggia, dopo il catalogo della discordia, per aver utilizzato immagini che poco hanno a che fare con il mare, mantengono la loro promessa (di inclusione).

Con un post sul profilo facebook, “Vongola Selvaggia”, scrivono: “NOI CI METTIAMO LA FACCIA E IL CUORE. Ve l’avevamo promesso, il CALENDARIO SELVAGGIO, inclusivo, ovviamente, di entrambi i sessi, perchè il bello sta anche nella diversità!” – comincia così.

“C’è chi parla, chi promette, e chi mantiene. Noi, come sempre, le promesse non le lasciamo a mollo…e ci mettiamo la faccia, ma anche tutto il resto!

La selvaggia – autentica per natura” – conclude.

Foto estrapolata dal profilo facebook, “la Vongola Selvaggia”.

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