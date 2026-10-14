Vongola Selvaggia, promessa mantenuta: il calendario selvaggio!

Il calendario selvaggio
Vongola Selvaggia, dopo il catalogo della discordia, per aver utilizzato immagini che poco hanno a che fare con il mare, mantengono la loro promessa (di inclusione).
Con un post sul profilo facebook, “Vongola Selvaggia”, scrivono: “NOI CI METTIAMO LA FACCIA E IL CUORE. Ve l’avevamo promesso, il CALENDARIO SELVAGGIO, inclusivo, ovviamente, di entrambi i sessi, perchè il bello sta anche nella diversità!” – comincia così.
“C’è chi parla, chi promette, e chi mantiene. Noi, come sempre, le promesse non le lasciamo a mollo…e ci mettiamo la faccia, ma anche tutto il resto!
La selvaggia – autentica per natura” – conclude.
Foto estrapolata dal profilo facebook, “la Vongola Selvaggia”.