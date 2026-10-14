Vongola Selvaggia, promessa mantenuta: il calendario selvaggio!

Il calendario selvaggio

Vongola Selvaggia, dopo il catalogo della discordia, per aver utilizzato immagini che poco hanno a che fare con il mare, mantengono la loro promessa (di inclusione).

Con un post sul profilo facebook, “Vongola Selvaggia”, scrivono: “NOI CI METTIAMO LA FACCIA E IL CUORE. Ve l’avevamo promesso, il CALENDARIO SELVAGGIO, inclusivo, ovviamente, di entrambi i sessi, perchè il bello sta anche nella diversità!” – comincia così.