Cesenatico, dopo il Ponte del Gatto sarà rifatto anche il ponte ferroviario

Il porto canale di Cesenatico si prepara a cambiare volto con una serie di interventi sulle infrastrutture che attraversano uno degli scorci più caratteristici della città. Accanto al rifacimento del Ponte del Gatto, attualmente in corso, è previsto anche un intervento sul ponte ferroviario adiacente, per il quale si prospetta una riqualificazione a cura di Ferrovie dello Stato.

L’ipotesi è che i lavori possano partire nell’autunno del 2027, quindi tra circa un anno. Si tratta al momento di una previsione sui tempi di avvio dell’intervento.

Ponte ferroviario di Cesenatico, lavori a carico di Ferrovie dello Stato

L’intervento sul ponte della ferrovia sarà a carico di Ferrovie dello Stato. La struttura si trova accanto al Ponte del Gatto e rappresenta un altro elemento infrastrutturale destinato a essere interessato da lavori nella zona del porto canale.

Il porto canale cambia volto con il nuovo Ponte del Gatto

Il rifacimento del Ponte del Gatto rappresenta già un passaggio importante per Cesenatico. Le operazioni di varo della nuova struttura in acciaio sono previste tra oggi e domani, mentre il completamento delle opere architettoniche, dei sottoservizi e delle finiture proseguirà nelle settimane successive.

L’inaugurazione del nuovo ponte è prevista all’inizio del 2027, dopo le festività natalizie.

Il successivo intervento sul ponte ferroviario potrebbe quindi inserirsi in un percorso di trasformazione delle infrastrutture che attraversano il porto canale.