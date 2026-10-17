Il capolavoro scomparso: La Colonia Marina “Lino Redaelli” di Cesenatico

Negli anni Trenta, quando la cura dei bambini passava per il sole e l’aria di mare, la Colonia Marina “Lino Redaelli” di Cesenatico fu uno degli esempi più riusciti di come il razionalismo potesse unire funzionalità, studio della luce e attenzione maniacale al dettaglio. La volle la società Giuseppe & Fratello Redaelli S.p.A. di Milano, che la fece costruire tra il 1935 e il 1938 su progetto degli architetti Enrico Agostino Griffini e Cesare Fratino, con Marcello Nizzoli a curare la parte pittorica. Sorgeva su viale Giosuè Carducci e si apriva direttamente verso l’arenile. Oggi è stata demolita, ma la documentazione d’epoca ci permette ancora di capire quanto valesse.

Il risultato era un lotto diviso in due metà quasi uguali. Verso viale Carducci, a sud-ovest, c’era il giardino d’ingresso, con prato, aiuole fiorite e pini. Verso il mare, a nord-est, il campo per giochi ed esercitazioni, dominato da un’antenna dell’alzabandiera alta 25 metri, in tubo Mannesmann verniciato rosso porpora e sormontata da una sfera in rame dorato. Oltre la recinzione si stendeva la spiaggia riservata, profonda 60 metri, con capanni, tende e ombrelloni disposti per garantire ombra nelle ore più calde.

Griffini e Fratino scelsero una pianta a L, con due corpi distinti. L’ala principale correva parallela alla riva, con orientamento nord-ovest/sud-est, e raccoglieva sala da ritrovo, refettorio e camerate. L’ala perpendicolare era riservata ai servizi: infermerie, alloggi del personale, locali generali e la sezione di isolamento.

Il terreno era un rettangolo di circa 5.000 metri quadrati, compreso tra la passeggiata alberata di viale Carducci e la spiaggia. L’edificio ne occupava solo 600 circa, e doveva accogliere esattamente 72 bambini.

Il sole come strumento di progetto

Ciò che rende la Redaelli davvero speciale è il controllo ambientale passivo studiato da Griffini. L’architetto non si limitò a posare i volumi sul terreno: usò le carte solari di Howard T. Fisher, apparse su Architectural Record nel 1931 e da lui riprese nel manuale del 1946 Costruzione razionale della casa, per calcolare azimut e declinazione del sole nell’arco dell’anno.

Da quei calcoli nacquero scelte precise. Il primo piano dei dormitori sporgeva di oltre due metri rispetto al piano terra e funzionava da visiera sulla vetrata continua di 30 metri di refettorio e atrio. Al solstizio d’estate, quella sporgenza impediva ai raggi di mezzogiorno di colpire il vetro e lasciava entrare il sole solo nelle prime ore del mattino, evitando che il refettorio diventasse una serra.

Lo stesso sbalzo regalava al pianterreno un camminamento coperto, dove i bambini potevano restare all’aperto anche con la pioggia. Le camerate del primo piano ricevevano luce da finestre di misura ordinaria sul lato a monte e da due lunghe asole vetrate, oltre 13 metri ciascuna, sulla facciata verso il mare, con l’architrave appeso direttamente alle mensole del solaio di copertura.

Dentro la colonia: ordine, igiene, luce

Gli interni rispondevano a una logica rigorosa, in linea con le norme igieniche ed educative del tempo.

Al piano terra, l’atrio d’ingresso stava al centro del blocco principale e ospitava la scala. Sulla parete di fondo campeggiava un affresco allegorico di Marcello Nizzoli. A sud si apriva la sala da ritrovo, circa 90 metri quadrati, dove era murata la lapide in ricordo dell’ingegner Lino Redaelli. A nord c’era il refettorio, circa 120 metri quadrati, pari a 1,7 per ciascun bambino.

L’ala dei servizi conteneva cucina, dispensa, guardaroba, stireria e rammendo, l’abitazione del custode e la camera d’isolamento sanitario. La colonia era anche autonoma sul fronte idrico, con un impianto proprio di sollevamento alimentato da un pozzo trivellato a 180 metri. I servizi igienici per maschi e femmine avevano ingressi separati e diretti dalla spiaggia, così i bambini potevano accedervi senza attraversare l’edificio. Un piccolo corpo a un solo piano ospitava la lavanderia.

Al primo piano trovavano posto due dormitori speculari, uno per i bambini e uno per le bambine, con 36 letti ciascuno. Ogni camerata misurava circa 180 metri quadrati: 5 metri quadrati e 17,50 metri cubi per letto, con un’altezza netta di 3,50 metri. In ogni stanza una nicchia era riservata alle assistenti. L’ala perpendicolare, sempre al primo piano, accoglieva alloggio e salotto della direttrice, camere di istruttrici e personale, ufficio, infermeria e ambulatorio per visite e medicazioni.

Materiali, colori, arredi

Griffini curò la cromia con la stessa attenzione riservata alla geometria, puntando a un ambiente luminoso e accogliente.

All’esterno, l’ossatura in cemento armato e muratura era rivestita in intonaco Duralbo bianco, con i campi murari in Duralbo verde-bottiglia applicato a spruzzo. Gli infissi in legno erano verde scuro, le strutture in ferro e gli avvolgibili giallo paglierino. La copertura piana garantiva isolamento termico grazie a camere d’aria e a un manto impermeabile in asfalto, protetto da mattonelle in laterizio.

L’ingresso aveva una gradinata in marmo bronzetto, scritte in acciaio smaltato giallo vivace, il soffitto della pensilina in Duralbo giallo oro e una grande lampada centrale in bronzo con cristallo opalinato convesso. Le pareti erano in vetrocemento, con intelaiatura verniciata in cementite bianca.

Gli arredi, disegnati su misura, mescolavano rovere, tubolare d’acciaio e linoleum in una policromia vivace:

Portineria e uffici: pareti in cementite verde-pisello, mobili in rovere naturale con piani in linoleum nero, maniglie in alpacca e soprammobili in ceramica di Laveno rosso cinabro.

pareti in cementite verde-pisello, mobili in rovere naturale con piani in linoleum nero, maniglie in alpacca e soprammobili in ceramica di Laveno rosso cinabro. Refettorio: pavimento in piastrelle grigie e pareti in cementite azzurro cupo. Tavoli da sei posti e panche avevano struttura in tubo d’acciaio verniciato blu, con piani in linoleum tortora o listoni di rovere. Tovaglie e portasalviette erano in tessuto stampato a mano color ruggine, nel gusto rustico romagnolo.

Un edificio che univa calcolo scientifico e sensibilità per il colore, e che a Cesenatico oggi vive soltanto nelle carte.

Rassegna di Architettura 1939/3 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

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