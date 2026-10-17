Ponte del Gatto, a Cesenatico partito il varo della nuova struttura FOTO e VIDEO

Il cantiere del nuovo Ponte del Gatto a Cesenatico entra in una fase decisiva. Questa mattina (sabato 17 ottobre) sono iniziate le operazioni di varo della struttura, un passaggio fondamentale per la realizzazione della nuova infrastruttura.
Le componenti in acciaio, arrivate nell’area del parcheggio della Rocca, saranno trasportate e posizionate per comporre il nuovo ponte. Le operazioni proseguiranno anche domenica 18 ottobre, secondo il programma previsto per il fine settimana.
Ponte del Gatto, dopo il varo restano le opere di completamento
Il posizionamento della struttura rappresenta un passaggio importante, ma non coincide con la conclusione dei lavori. Nelle prossime settimane, il cantiere proseguirà con il completamento delle opere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi e la realizzazione delle finiture.
Per vedere concluso il nuovo Ponte del Gatto sarà quindi necessario attendere ancora alcuni mesi. L’inaugurazione è prevista all’inizio del 2027, dopo le festività natalizie.
Ponte del Gatto, le modifiche alla viabilità
Per consentire lo svolgimento delle operazioni sono state introdotte modifiche alla circolazione e alla sosta nella zona interessata dal cantiere.
Dalle 7 di lunedì 12 ottobre alle 19 di martedì 20 ottobre è previsto il divieto di accesso e sosta nel parcheggio della Rocca, oltre alla chiusura di via Cecchini in ingresso a Cesenatico.
Le limitazioni resteranno in vigore per consentire le operazioni necessarie al posizionamento della struttura e le attività collegate al cantiere del nuovo ponte.