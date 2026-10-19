Ponente ancora orfano di un bancomat

Ponente continua a sentire l’esigenza di un bancomat

Bancomat ancora grande assente da Ponente. Non c’è un istituto di credito che abbia ritenuto di installarlo durante l’estate con il maggior numero di afflusso di turisti e ciò non fa ben sperare per i prossimi mesi. La partita Natale però potrebbe essere allettante visto che, se si conferma il trend degli scorsi anni, la città del porto canale viene visitata da un afflusso importante di turisti in entrambi i lati della città.

L’ultimo sportello

L’ultimo sportello di Ponente era quello del Credit agricole che ha chiuso a maggio scorso. Le motivazioni della banca erano dettate dalla “rapida diffusione delle nuove tecnologie che richiede maggiore velocità e semplificazione. L’obiettivo è migliorare il livello di servizio attraverso filiali più strutturate e dotate di tutte le competenze necessarie”. Ma molti cittadini e turisti hanno lamentato la mancanza di un servizio che ha impoverito una fetta di città che è particolarmente attiva con importanti realtà. Non da ultima la vicina darsena, l’Eurocamp e due indirizzi universitari.

Contante finito

L’unico bancomat disponibile è quello di RomagnaBanca nelle immediate vicinanze del ponte di via Saffi/Mazzini dove c’è la propria filiale. Ciò ha comportato il fatto che, nei periodi di maggiore afflusso, venga preso d’assalto e il contante finisca.