Cesenatico, stop della pesca giovedì per protesta

Stop della pesca per protesta

Il mondo della pesca di Cesenatico si ferma per almeno un giorno. La protesta va in scena anche a Cesenatico domani, giovedì alle 10.30 attorno al mercato ittico dove, con molta probabilità, saranno appesi degli striscioni per rendere chiare ed evidenti le motivazioni dello stop.

Caro carburante e non solo

È facile prevedere come una delle motivazioni, forse la più sentita, ruoti attorno al caro carburante. Anche se a Cesenatico si è potuto godere di un prezzo calmierato grazie alla Coop. Casa del Pescatore. La situazione pare tutt’altro che rosea tra aumento prezzi, controlli serrati e effetti ambientali che impattano su cozze, vongole e anche su chi pratica la pesca da posta come segnalato in questo servizio.

Primi effetti del credito d’imposta

L’appuntamento di domani potrà essere un momento di confronto anche per capire se dopo le ultime promesse sul credito d’imposta del Governo la situazione sia migliorata. L’ultimo momento di confronto importante fu con alcuni esponenti dell’Ue giunti a Cesenatico per non è ancora ben chiaro quale motivo.