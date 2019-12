Bruciano il Gesù Bambino della chiesa di Gatteo Mare

C’è chi ha sempre considerato con un po’ di diffidenza le “minacce del diavolo” denunciate su facebook da don Mirko Bianchi ma, questa volta, è difficile non parlare di matrice satanica per spiegare ciò che è accaduto nei giorni scorsi alla chiesa parrocchiale Sant’Antonio da Padova di Gatteo Mare.



Una mano ignota, infatti, ha tentato di bruciare la statua in rilievo della Madonna con il gesù bambino in braccio collocata al fianco dell’altare.



Un gesto senza senso che ha lesionato parte della statua, anche se non tutti i fedeli si sono accorti, nella messa di questa mattina, delle bruciature presenti sull’immagine sacra.

E’ stato lo stesso don Mirko a svelare l’episodio ad alcuni fedeli, ribadendo la sua preoccupazione per queste azioni di blasfemia che continuano a tormentare il suo sacerdozio.