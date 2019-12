Miss Violet, debutto col botto a Canazei

Oltre trecento persone hanno assistito, sabato sera, alla discoteca Hexen di Canazei, al debutto live di “Rebirth”, il primo progetto discografico di Melissa Bortot, in arte Miss Violet Queen.



L’eclettica artista di Cesenatico si è esibita come special-guest nella più importante discoteca della Val di Fassa davanti ad un pubblico speciale. Oltre ai clienti abituali, infatti, hanno partecipato all’evento i protagonisti di “The Christmas Winter”, il reality con Valentina Vignali, Giulia Latini, Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Alessandra Sgolastra, Vittoria Daganello e tanti altri personaggi provenienti da “Uomini e Donne”, “Grande Fratello Vip” e “Temptation Island”. E proprio alcuni di loro sono stati coinvolti nello spettacolo di Melissa che, al termine della sua interpretazione live, li ha trascinati in una suadente danza Burlesque.



Ma prima di salire sul palco della disco Hexen, Miss Violet Queen ha ricevuto gli auguri personali di un vero e proprio monumento della musica italiana, quel Roby Facchinetti – storico leader dei Pooh – che si trova attualmente a Canazei nell’ambito degli eventi organizzati dall’Ale Piva Production.