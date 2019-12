Arresti, denunce e furti del 2019

I Carabinieri di Cesenatico hanno fatto il punto sulla propria attività nel 2019 anche a frutto di una organizzazione interna volta a pattugliare in maniera più frequente il territorio. Non solo Cesenatico ma anche i comuni limitrofi di competenza della Compagnia che ha sede a Cesenatico.

Sono stati 503 i servizi preventivi in più rispetto il 2018 che hanno dato frutti a quanto pare visto che sono stati accertati 658 furti in meno rispetto l’anno precedente quando erano 2553. La media è scesa da 7 al giorno a 5 al giorno in tutto il territorio di competenza. Sono 105 in meno i furti in abitazione accertati, si passa dai 325 del 2018 ai 220 del 2019.

Quota arresti invece con segno positivo. Sono 76 le manette strette ai polsi nel 2019 contro i 60 dell’anno precedente; giusto per cronaca, statistica e sana curiosità il maggior numero di arrestati sono italiani. Si denuncia di più, il contatore sale fino a quota 1025 nell’anno in corso (+186 rispetto 2018).

Il comando è composto da 127 carabinieri che hanno competenza anche nei comuni di Borghi, Longiano, Gatteo, Savignano, San Mauro, Roncofreddo.

Le cifre snocciolate riguardano l’Arma dei Carabinieri e non la Polizia di Stato e Polizia Municipale. I dati sono forniti dalla Prefettura.