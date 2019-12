Atlantis Family apre eccezionalmente questa sera

Dopo il prologo di questa sera (apertura straordinaria alle ore 21), decolla un nuovo fine settimana natalizio ad Atlantis Family Restaurant, il maxi-locale di Cesenatico Ponente ideato per le famiglie con bambini.

Domani sera (venerdi 20), alle ore 21, torna in via Magellano il super spettacolo di bolle di sapone dell’artista internazionale Thomas GoodMan.



Il format si replica sabato alle ore 21 con Babbo Natale che aspetta tutti i bimbi nella sua casa tematizzata per una foto ricordo e per scrivere insieme la letterina dei desideri. E alle ore 21, torna il divertentissimo spettacolo di Burattini.



La domenica, infine, Atlantis raddoppia: ciak a mezzogiorno con il pranzo luculliano per “allenarsi” ai bagordi delle feste e, fino alle 16.45, la merenda offerta da Babbo Natale a tutti i piccoli ospiti. In serata, il locale riapre alle 18.45 con un frizzante aperitivo di benvenuto presentato dal delfino Sandy e da Babbo Natale in persona. E, alle ore 20.30, super spettacolo di bolle di sapone giganti. Ad attendere grandi e piccini il tradizionale buffet “all you can eat” dedicato questa volta ai sapori inconfondibili della regione Campania (Info 334.88.27.222).