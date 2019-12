Calci e pugni a tifosa. La Digos li stana

La digos della Questura di Forlì Cesena, all’esito di una articolata attività investigativa, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro cittadini rumeni, due uomini e due donne, tutti residenti in provincia di Caserta e di età compresa tra i 21 e i 26 anni, per il reato di lesioni aggravate in concorso in relazione a fatti accaduti al termine dell’incontro di calcio Francia – Romania, valido per il girone preliminare dei campionati europei Under 21, disputatosi a Cesena il 24 giugno scorso.

I FATTI. – Poco dopo il fischio finale del match, terminato con il risultato di 0-0 che qualificò entrambe le nazionali al turno successivo, alcuni giocatori della nazionale rumena, tra cui il difensore Cristian Manea – attualmente nella rosa del Cluj – si avvicinarono per i festeggiamenti al settore distinti, dove era presente la frangia più calda della tifoseria tricolorii.

In quel frangente la fidanzata del calciatore – una giovane di 22 anni, originaria di Craiova, giunta in Italia per seguire le partite del compagno – subì una aggressione, scaturita per futili motivi, da parte di un’altra tifosa rumena, che la colpì con calci e pugni al volto. In pochi secondi anche due uomini raggiunsero la ragazza e la spintonarono a terra colpendola con pugni al volto, mentre una quarta persona, di sesso femminile, la colpì con un’asta di bandiera. Anche il fratello della giovane, intervenuto a sua difesa, fu percosso violentemente dai due uomini. Entrambe le persone offese riportarono lesioni guaribili in 8 giorni, in particolare la giovane fidanzata di Manea lasciò lo stadio con una evidente ferita sanguinante al labbro che le sporcava di sangue la maglietta della nazionale rumena.