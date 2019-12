Regionali, Jessica Amadio in lizza per i 5 stelle

Il MoVimento 5 Stelle di Cesenatico è lieto ed orgoglioso di annunciare che la propria attivista avv. Jessica Amadio sarà candidata alle prossime elezioni regionali Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020, per la circoscrizione di Forlì-Cesena.

“Jessica Amadio, 38 anni, nata a Savignano sul Rubicone, cresciuta a Sant’Angelo di Gatteo dove vive la mia famiglia, residente a Cesenatico. Di professione avvocato, come hobby disegno e dipingo, appassionata d’arte ho frequentato l’Istituto d’Arte a Forlì prima di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Nel 2014 mi trasferisco a Cesenatico, dove nel 2015 entro a far parte del gruppo degli attivisti locali, iniziando un’attivita politica continua nel MoVimento 5 Stelle. Sono stata candidata per le Amministrative di Cesenatico nel 2016, risultando la terza più votata per il MoVimento 5 Stelle ed ero stata individuata nella eventuale futura squadra di assessori. Sono stata candidata alle Parlamentarie per le elezioni politiche del 2018, risultando la prima supplente alla Camera della circoscrizione Emilia-Romagna 01.

Sono attualmente tecnico di commissione Bilancio ed Affari generali per il MoVimento 5 Stelle di Cesenatico”.

“L’incontro con il Maestro Dario Fo e la collaborazione alla mostra “Darwin. L’universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi” ha arricchito artisticamente la mia visione culturale, accrescendo la conoscenza e stimolando la continua necessità di cultura”.

Nella lista del MoVimento 5 Stelle che sarà presente alle prossime elezioni regionali Emilia-Romagna, per la circoscrizione di Forlì-Cesena, figureranno oltre a Jessica Amadio, anche:

– Simone Benini, di Forlì, Candidato presidente

– Damiana Mirto, di Gambettola

– Alessandro Ruffilli, di Forlì

– Sergio Basti, di Cesena

Il MoVimento 5 Stelle di Cesenatico augura un caloroso in bocca al lupo al candidato presidente Simone Benini, alla nostra Jessica Amadio, ed a tutti i candidati presenti in lista, ed è pronto ad affrontare questa campagna elettorale al fianco di questa splendida squadra.