Porto: oltre 1 milione di euro per la riqualificazione

Il progetto per il quale si è ottenuto il finanziamento rappresenta il completamento degli interventi di ammodernamento e miglioramento strutturale già realizzati nella zona del mercato ittico, e, in particolare, riguarda l’ammodernamento e la riqualificazione delle banchine mediante innalzamento della quota a +1.10:1.16mt sul livello di medio mare e l’allargamento delle stesse sino a 1.50mt. Il progetto, inoltre, prevede la messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale dei frangiflutto fortemente ammalorati, predisposizione di nuove utenze ad uso esclusivo delle attività di pesca e rifacimento della pavimentazione con la posa di materiale idoneo, tale da migliorare sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori nelle aree di attracco in banchina che la movimentazione delle attrezzature di lavoro da pesca.

Il progetto, che nel 2020 vedrà l’inizio lavori, rappresenta il completamento di una strategia iniziata dal 2016 per il recupero dell’area portuale a mare di piazza Ciceruacchio.

Nel 2017, con la partecipazione al bando FEAMP, il 1° step aveva coinvolto le banchine di Ponente e dell’area mercatale, successivamente è intervenuto il progetto di recupero dei sottoservizi e degli accessi tramite la partecipazione al bando FLAG, tuttora in corso; con quest’ultimo progetto, unito al milione di euro destinato al dragaggio del porto canale, gli interventi per il recupero e la riqualificazione dell’area portuale sommano 4,5 milioni di euro.

“Gli interventi finanziati, oltre a rappresentare il completamento di una strategia generale, un progetto più ampio ideato per il porto e il comparto economico ad esso dedicato, hanno come finalità principali una maggiore protezione dell’ambiente ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli operatori della pesca – commenta l’assessore ai lavori pubblici Valentina Montalti – Siamo molto soddisfatti di poter raggiungere anche questo obiettivo strategico che ci eravamo prefissati per l’area portuale e ci teniamo a ringraziare la Regione Emilia Romagna per aver, in questi anni, realizzato e pubblicato i bandi FEAMP necessari per i porti e per la pesca, consentendo così ai Comuni come il nostro di partecipare con obiettivi concreti e attuando interventi attesi da anni”.

“Siamo soddisfatti per aver ottenuto i fondi messi a bando dalla regione Emilia Romagna – commenta il vicesindaco con delega alla Pesca Mauro Gasperini – grazie al progetto che i nostri uffici tecnici hanno presentato alcune settimane fa. Un altro grande risultato che ci permette di intervenire ulteriormente in aree che necessitano di riqualificazione e consolidamento. Siamo riusciti a reperire risorse utili alla riqualificazione di zone che da tempo necessitavano di interventi, assicurando anche una maggiore sicurezza per chi opera nel settore”.

“Da tempo – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – eravamo in attesa dell’esito di questo importante bando. Grazie a queste risorse andremo a chiudere il cerchio, mettendo in sicurezza anche le banchine di Levante e dell’area cantieri. In tre anni tra fondi europei, regionali e comunali abbiamo messo a disposizione delle imprese e della marineria un pacchetto di interventi da 4,5 milioni di euro. Un altro obiettivo di mandato viene raggiunto grazie al lavoro di Comune, marineria e categorie economiche. Con questo nuovo finanziamento, salgono a oltre 19 milioni di euro i fondi che il Comune è riuscito ad attrarre da Stato, Europa e Regione”.