Natale: tutti gli eventi delle feste

Anche in occasione del Natale e di Santo Stefano Cesenatico propone diverse iniziative sul porto canale e in centro storico.

Come di consueto, lunedì 23 dicembre torna l’iniziativa che da diversi anni rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini di Cesenatico, per incontrarsi con gli amici e scambiarsi gli auguri di Natale all’insegna di allegria, calore e divertimento, ovvero “L’antivigilia coi Lupi”, a cura dell’associazione “I Lupi di Liberio” e Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico, in collaborazione con l’associazione Cesenatico Centro Storico. A partire dalle 18, attorno al fuoco acceso al centro di piazzetta delle Conserve, si potranno degustare sardoncini e patate fritte, piadina e affettati, ciambella, bustrengh, zucchero filato, pop corn, vin brulè, Sangiovese e cioccolata calda, giocare a tombola e ascoltare la musica dal vivo di Stangeboat, il Presidente & Sara, Osvaldo e i suoi Barasi.