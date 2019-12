Violento tamponamento in statale, un ferito

Brutto incidente sulla statale all’altezza del Famila. Lo schianto è avvenuto prima delle 20 quando due furgonati procedevano sullo stesso senso in direzione Cervia. Poi, secondo un primo riscontro, quello bianco ha travolto il primo spostandolo sul lato opposto della carreggiata. L’abitacolo di chi ha tamponato si è in gran parte accartocciato, ma a quanto pare non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere. Sul postoè giunta l’ambulanza e è stata chiamata l’automedica. Per i rilievi era presente la stradale di Forlì. Secondo prime e sommarie informazioni raccolte sul posto l’uomo alla guida del mezzo che ha tamponato il secondo è stata portato al Bufalini in serie condizioni.