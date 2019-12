Ztl, ecco le novità per la Valona

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale sono state discusse e approvate alcune importanti modifiche al Regolamento della Zona a Traffico Limitato di Ponente.

Dopo circa sei mesi di sperimentazione, l’amministrazione comunale – come già previsto dal testo precedente – ha svolto una serie di verifiche con il supporto della Polizia Locale e di ATR.

In attesa del montaggio delle telecamere ai tre varchi della zona a traffico limitato del quartiere “La Valona”, in programma per i primi mesi del 2020, sono state modificate una serie di disposizioni. La più rilevante riguarda i permessi per l’accesso e la sosta dei residenti alla c.d. ZTL, i pass concessi ad ogni nucleo familiare di residenti nelle vie della ZTL passano da 1 a 2.

Nella precedente versione del regolamento si consentiva l’erogazione di un pass per la sosta illimitata e uno per la sola sosta breve. Tra le altre modifiche significative si segnala una riscrittura dell’articolo n.5 che disciplina l’accesso e la sosta per coloro che possiedono immobili nella zona ma che non sono residenti e per i turisti. A tali nuclei familiari sarà fornito n.1 pass auto della durata massima di sei mesi rinnovabile sulla base del periodo di effettivo soggiorno.

Ampliati a 90 minuti la possibilità di sosta per assistenza domiciliare che viene estesa anche ai residenti over 70 che necessitino di visita di figli e/o parenti.

Ampliata da 15 minuti a 60 minuti la possibilità di sosta per le visite nonni-nipoti.

Al fine di rendere più sicura la circolazione all’interno della ZTL, il carico e lo scarico delle merci sarà consentito in appositi stalli collocati fuori dell’abitato storico con tre apposite aree sulle vie Mazzini/Matteucci e Squero, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

I residenti e le attività di via Moretti avranno un’area di sosta riservata, esterna alla ZTL, che sarà allestita al termine dei lavori del cantiere in corso sull’area portuale, nel tratto adiacente allo squero.