VIDEO Babbi Natale in moto portano doni agli anziani

Per qualcuno sarà un Natale speciale. E a metterci la firma sono i Pistoni Viaggiatori di Cesenatico che oggi potevano benissimo godersi la vigilia di Natale a casa o al Bar Manzelli. Invece hanno deciso di vestirsi da babbo Natale, tra cui anche una dubbia bagnina brasiliana con baffi e ciuffo villoso e vistoso, per portare allegria e qualche dono agli anziani del centro diurno. Un gesto che si è tinto di emozione e commozione e che non è passato inosservato in città!