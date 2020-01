Tutti col naso all’insù per il cielo rosso fuoco

A volte ci si spreme le meningi per allestire le più spettacolari coreografie di Capodanno e poi ci pensa Madre Natura, con un artistico tocco di pennello, a regalarci qualcosa di unico. Come l’ultimo tramonto del 2019 che, ieri, a Cesenatico e dintorni ha regalato, sul piano visivo, lo spettacolo più emozionante dell’anno.

La combinazione tra il sole in declino e la coltre increspata di nubi ha infatti disegnato sul cielo della città un memorabile affresco cromatico che, prima, ha assunto i toni del rosa e poi, come in un Bolero di colori, ha declinato impetuosamente verso il rosso fuoco.

Sulle strade di Cesenatico il fenomeno è stato talmente visibile che in tanti, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono fermati in auto per immortalare con i loro telefonini quell’incredibile spettacolo.

Il risultato? Migliaia di foto pubblicate sulle pagine facebook ed una cartolina, davvero unica, per ricordare con un pizzico di romanticismo l’anno ormai al crepuscolo.

(foto di Stefano Zanoni)