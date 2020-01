Le 100 cose da fare a Cesenatico prima di morire

Una raccolta delle cose da fare a Cesenatico senza dubbio!

1) Assaggiare il risotto di mare de La Teresina

2) Fare il bagno nudi in spiaggia di notte

3) Fare colazione con i bomboloni caldi ai Concerti all’Alba

4) Il selfie sulla ruota panoramica

5) Urlare in faccia a Lugaresi: “Il scielf non funziouna!”

6) Fare notte al Bodeguilla bevendo due birrette con “Filo”

7) Baciarsi nella pancia della balena di Atlantica

8) Una partita di maraffone al bar

9) Assaggiare il crudo di cappasanta, topinambur, nocciola e caviale del ristorante Magnolia

10) Raccogliere le “poverazze” all’alba in riva al mare

11) Godersi il panorama dall’ultimo piano del grattacielo Marinella

12) Nuotare fino alla piattaforma, salire e fare un tuffo sentendosi dei campioni

13) Trascorrere un weekend da “sburoni” al Grand Hotel Da Vinci

14) Fare di corsa i 400 metri della pista di atletica dello stadio Moretti

15) Giocare a racchettoni in spiaggia d’estate a mezzogiorno

16) Un viaggio senza senso nell’ascensore della stazione ferroviaria di Cesenatico

17) Cenare solo con i ciccioli (o solo con le giuggiole)

18) Fare l’amore sui lettini della spiaggia

19) Deporre un fiore sulla tomba di Pantani

20) Alzarsi all’alba per vedere la partenza de La Nove Colli

21) Degustare i biscotti caldi del Giardino dei Sapori Perduti

22) Attraversare in bicicletta la galleria Maggioli senza incorrere nei rimproveri dei condomìni

23) Visitare la casa di Marino Moretti

24) Cenare in un capanno da pesca

25) Una crociera sulla motonave del Sole

26) Un tour di Cesenatico sul calesse di piazza Costa

27) Visitare un bunker tedesco con Walter Cortesi

28) Partecipare ad un’edizione del Biker Bikini Festival

29) Due chiacchiere sul ponticello del parco di Levante ad ammirare le nutrie

30) Foto del tramonto dall’oblò del bagno del ristorante Il Faro

31) Una “vasca” in tandem sul lungomare Carducci

32) Esprimere un desiderio gettando una monetina dentro una ghiacciaia di piazza delle Conserve

33) Trascorrere una notte al night La Cicala con 10 euro in tasca

34) La foto sul ponte di via Saffi con sullo sfondo il Presepe della Marineria

35) Un tuffo dal mitico scivolo della piscina 4 Venti

36) Mangiare dai “nonnini” del Parco di Levante

37) Sedersi una sera d’estate con gli anziani attorno alla fontanella di viale Trento

38) Un passaggio andata e ritorno sul traghetto Mirko

39) Shopping in incognito al sexy-shop Tam Tam

40) Colazione coi bomboloni al cioccolato da Gigi

41) Cantare “Romagna Mia” alla focarina dei Lupi di Liberio

42) Assaggiare le mitiche pizzette del forno Puccini

43) Portare il cane a fare il bagno al mare la domenica d’inverno

44) Il gelato al pistacchio di Jessica

45) La piadina extralarge igp della Titti

46) Fare le foto ai pescherecci che rientrano in porto

47) Un tuffo dal pedalò dove l’acqua è alta

48) Visitare il Museo della Marineria

49) Scoprire il fallo etrusco del Museo di Storia

50) Partecipare ad “Attraverso Cesenatico”

51) Sorseggiare il Caipi Passion al “Prima Fila” dalla Fra e Beppe in via Baldini

52) Partecipare a “Tagliatellando”, la sfida dei divoratori di pasta

53) Visitare l’ultimo (ignoto) piano della biblioteca comunale

54) Tifare per la propria squadra, scelta sul momento, al Palio della Cima

55) Una passeggiata tra i vicoli della Valona la sera in pieno inverno quando c’è la nebbia

56) Fare la foto con il grattacielo tra le dita

57) Conoscere a memoria una poesia di Marino Moretti

58) Salutare Andrea, presidente a vita dei Lupi di Liberio, con un: “Oh ragaz, sa fet?”

59) Zigzag e gimkane con la bici tra gli arredi dei Giardini al Mare

60) Scoprire chi erano Italo Caimmi, Tito Bartoli, Emilio Pericoli, Loretta Fariselli, Giulio Capiozzo, Pete e Conte Candoli

61) Incrociare per strada Roberto Mercadini, Fabio Nobile, Chicco Capiozzo, Pier Foschi, Sam Paglia, Thomas Cavuoto

62) Respirare la magìa della carta alla libreria Pagina 27

63) Scoprire dove riparano le reti dei pescatori e farsi raccontare aneddoti del passato

64) Schivare gli sfoghi atavici di Nevio Torresi. Qualcosa da dire ce l’ha sicuro. Nevio tvb

65) Aspettare la fine della Cuccagna per vedere se qualcuno ce la fa

66) Guardare i fuochi d’artificio della Notte Rosa abbraciati al vostro amore

67) Fagocitare il “tagliere della nonna” alla locanda da Nonna Adriana

68) Giocare a calcio sulla battigia senza farsi cacciare dal bagnino

69) Guardare in diretta l’accensione del Presepe della Marineria e esclamare: “Oooooh”

70) Fare un giro per viale Carducci in Graziella con qualcuno in piedi sul portapacchi

71) Credere che il porto canale lo abbia disegnato davvero Leonardo

72) Chiedere a cosa sta lavorando il prof Missoli, l’inventore della sim

73) Leggere almeno una poesia di Stefano Simoncelli

74) Avere almeno una copia del Lunatico in casa

75) Aver iniziato a suonare uno strumento con il professor Morigi

76) Ammirare il Cinema Astra e dire “io ci sono stato”

77) Non resistere a provare la “salsa brusacul” del Maraffa

78) Assistere all'”asta urec” del pesce fuori dal mercato ittico

79) Pensare al tuffo carpiato sui dolci guardando la vetrina della Caffetteria del Teatro

80) Incrociare mister Zaccheroni che passeggia al parco di Levante

81) Chiedere come fanno le barche storiche a scavalcare i due ponti di cemento per uscire in mare

82) Ammirare il mare in burrasca con un pizzico di struggente nostalgia

83) Lasciarti tentare dal ragù dello stallone dei Due Ponti

84) Scoprire il centro studi Calisesi

85) Agguantare al volo due caramelle lanciate dalle befane in sup

86) Scaricare l’app di livingcesenatico

87) Ricordare le mitiche pizzette di Lumini

88) Una domenica nella spiaggia delle tamerici

89) Una passeggiata in bilico sulle dune in spiaggia a marzo

90) Vedere almeno una volta “Acapulco, prima spiaggia a sinistra”

91) Cantare assieme ai Pasquaroli

92) Brindare in piazza Costa a Capodanno

93) Dare i dolcetti ai bimbi che ti suonano al citofono la sera di Halloween

94) Comprare frutta e verdura nelle bancarelle delle Conserve

95) Dire o farsi dire almeno una volta nella vita… “Te ad chi si e’ fiol?”

96) Limonare sugli scogli

97) Conoscere a memoria la canzone “Cesenatico Adriatico” dei fratelli Zoffoli

98) Mangiare le cozze crude solo con un po’ di limone

99) Avere visto almeno una volta il “giardino segreto” della chiesa dei Cappuccini

100) Insultare chi mangia con coltello e forchetta la saraghina

Se hai fatto a Cesenatico almeno 75 cose di questo elenco… vuol dire che hai avuto una vita felice