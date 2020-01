Save the planet, come votare le miss di Cesenatico

Save the planet, tre miss di Cesenatico in lizza. Ci sono anche tre bellezze della nostra città tra le dodici ragazze che, dal 9 al 12 dicembre in Val di Fassa, hanno partecipato al contest digitale “Save the planet”. Tutor d’eccezione la bellissima Raffaella Fico. L’iniziativa diventerà anche un calendario dedicato alle buone pratiche della sostenibilità ambientale. Si tratta di Miss Violet Queen, Alexandrina Tinco ed Eleonora Cracchiolo.

Ora, dopo i giorni degli shooting ed in attesa di una nuova edizione di “Save the planet”, è partita l’ora della sfida. Dal primo gennaio, infatti, sul sito www.misscanazei.it, è possibile votare, tra le dodici aspiranti modelle, la nuova Miss Canazei 2020. L’obiettivo, al termine di un’appassionante sfida online che durerà per tutto il mese di gennaio, è selezionare una ragazza che sappia interpretare meglio di tutte l’identità di un territorio che, da sempre, sprigiona incanto, meraviglia e ospitalità. Requisiti richiesti: charme, simpatia e ovviamente bellezza. Per le tre miss di Cesenatico un’allettante opportunità: sarà una di loro la vincitrice di “Save the planet”?